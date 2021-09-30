Співачка поки успішно просувається в проекті.

Зараз у розпалі проект "Танці з зірками", який виходить щонеділі на телеканалі 1+1. Хтось із учасників вже вибув, а хтось продовжує впевнено рухатися вперед. Серед успішних учасників виявилася і українська співачка Джамала, яка з ефіру в ефір доводить, що вона смілива і готова йти до перемоги.

В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН Джамала розповіла, кого з учасників вважає своїм конкурентом.

"І Ольга Харлан, і Lida Lee, і Олександра Заріцька дуже класно поводяться на проекті. Так що конкурентів багато, і це прекрасно", - сказала співачка.

Також вона додала, що танцювати для неї - це прояв сміливості.

Читайте такожВагітна подвійною модель Ешлі Грем виклала фото в спідній білизні"Я - максималіст, і для мене важливо, щоб все було ідеально. Коли я занурююся в нову сферу, не все одразу виходить ідеально. І це справжня сміливість - танцювати для вас. Ви тільки вслухайтеся в це: не співати, а саме танцювати", - додала Джамала.

Зазначимо, судді періодично критикують Джамалу, але ось глядачі активно голосують за неї. Так, співачка - це народна улюблениця і її виступи нікого не залишають байдужим.

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Автор: Діана Могилєвич