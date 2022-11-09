За словами Лопес, Аффлек завжди був особливою людиною в її житті.

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес минулого літа шокувала шанувальників новиною про возз'єднання з актором Беном Аффлеком через 17 років.

Їхня історія кохання шокувала весь світ, не кажучи вже про їхніх найвідданіших шанувальників. В інтерв'ю Vogue знаменитість зізналася, що першим на зв'язок через стільки років вийшов Аффлек.

Сталося це після того, як вона оголосила про заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. Однак, як зізнається Лопес, навіть перебуваючи у стосунках з Родрігесом, вона продовжувала кохати свого колишнього.

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Дженніфер розповіла, що тоді Аффлек написав їй на електронну пошту і привітав із заручинами. Вони продовжили спілкування і навіть почали бачитися. Зовсім скоро вони зрозуміли, що їхні почуття нікуди не поділися, тому вони вирішили знову зійтися.

Лопес додала, що Аффлек завжди був особливою людиною в її житті:

"Я ніколи не уникала того факту, що завжди відчувала, що між нами було справжнє кохання. Люди в моєму житті знають, що він був дуже особливою людиною в моєму житті. Коли ми відновили зв'язок, ці почуття для мене все ще були реальними".

Джей Ло і Бен Аффлек: історія стосунків

Актори почали зустрічатися ще на початку 2000-х років. Через два роки Бен освідчився своїй коханій, але тоді весіллю так і не судилося відбутися. Через рік вони розлучилися, і почали влаштовувати своє особисте життя окремо.

Через 17 років вони возз'єдналися і вже 16 липня 2022 року Дженніфер Лопес і Бен Аффлек таємно одружилися.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Джей Ло підтримали Україну в розв'язаній РФ війні.

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