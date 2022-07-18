Зірки таємно одружилися в Лос-Анджелесі.

Сьогодні весь світ облетіла новина про весілля американської співачки Дженніфер Лопес і актора Бена Аффлека. Історія кохання цієї пари гідна окремої книги з найдраматичнішим сюжетом.

Вони почали зустрічатися ще на початку 2000-х років. Через два роки Бен зробив пропозицію своїй коханій, але тоді весіллю так і не судилося відбутися. Через рік вони розлучилися, і почали влаштовувати своє особисте життя окремо.

У 2021 році стало відомо про їх возз'єднання. Спочатку закохані ховалися, але коли уважні папараці їх "спалили", то продовжувати ховатися вже не було сенсу.

І якою радістю для шанувальників стало те, що днями вони офіційно оформили свої стосунки. Церемонія одруження відбулася в Лас-Вегасі, де були присутні тільки найближчі люди. А свідками були діти Лопес від попереднього шлюбу.

Сама співачка зізналася, що це була найкраща ніч в їх з Аффлеком житті.

"Коли кохання справжнє, єдине, що має значення в шлюбі, – це тільки ви удвох і обіцянки, яке ми даємо: кохати, піклуватися, розуміти, бути терплячими і добрими. У нас це є. І багато іншого. Найкраща ніч у нашому житті", - написала Лопес на своєму іменному сайті.

Вона додала, що все що потрібно людині - це кохання. І, звичайно, подякувала Бена за те, що у них це в достатку.

"Нова чудова сім'я з п'яти чудових дітей і життя, заради якого більше немає причин чекати. Кохання - велика річ, може бути, найкраща з усіх, і її варто чекати. З любов'ю, місіс Дженніфер Лінн Аффлек", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, 16 липня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек таємно одружилися.

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