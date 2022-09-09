Через кілька місяців після розставання Пітта з Еністон Джолі оголосила про свою вагітність.

Відома актриса Анджеліна Джолі спеціально розкрила пресі місце їхнього таємного відпочинку з Бредом Піттом в 2005 році, щоб зруйнувати його шлюб з Дженіфер Еністон.

Про це заявив співзасновник журналу Rolling Stone Янн Веннер у своїх мемуарах Like A Rolling Stone. Саме його журнал опублікував тоді скандальні знімки, пише The DailyMail.

"Ми отримали фотографію, ми отримали доказ, у нас був всесвітній репортаж, дебют Бранджеліни. Підказкою була Анджеліна", - написав Веннер.

Відео дня

За його словами, сама Джолі повідомила фотографу час і пляж, по якому буде гуляти з Піттом і прийомним сином.

Подейкують, що актриса зробила це спеціально, так як Пітт не збирався йти від Дженніфер, а хотів тільки інтрижки на стороні. Такий розклад не влаштовував Джолі, і вона вирішила розкрити скандальний секрет.

Через кілька місяців після розлучення Пітта з Еністон Джолі оголосила, що чекає від нього дитину.

Як відомо, на той момент актриса вже була мамою Меддокса, усиновленого з Камбоджі, і дочки Захари, усиновленої з Ефіопії. У травні 2006 року у них з Піттом народилася дочка Шайло, а в 2007 році подружжя усиновило сина Пакса з В'єтнаму. У 2008 році у подружжя народилися близнюки Нокс і Вів'єн.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі розповіла про зміни в житті після розлучення з Бредом Піттом.

Вас також можуть зацікавити новини: