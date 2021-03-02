Причини продажу картини і особа покупця не повідомляються.

Актриса Анджеліна Джолі продала картину під назвою «Мінарет мечеті Аль-Кутубія», написану колишнім прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчіллем, за $11,5 млн (8,28 млн фунт стерлінгів).

Читайте такожАнджеліна Джолі розбурхала шанувальників глибоким декольтеПро це стало відомо з даних на сайті аукціонного дому Сhristie's. Це єдина картина, написана Черчіллем під час Другої світової війни. Причини продажу картини і особа покупця не повідомляються.

Попередня оцінка роботи становила від 1,5 млн до 2,5 млн фунт стерлінгів (від $2,1 млн до $3,5 млн), заплачена невідомим покупцем сума стала рекордною для робіт британського прем'єра, передає kommersant.

Картина Вінстона Черчілля

Картина була написана в 1943 році і подарована 32-му президенту США Франкліну Рузвельту, потім у спадок перейшла його сину Еліоту. Пізніше вона належала низці власників і виставлялася на декількох виставках, сім'я Анджеліни Джолі придбала її в 2011 році.

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Автор: УНІАН