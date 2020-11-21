Фото було зроблено під час зйомок фільму Спайка Лі під назвою "Криваве літо Сема".

Оскароносний голлівудський актор Едріен Броуді поділився з фанатами архівним знімком.

Читайте такожЕдрієн Броуді зіграє в трилері "Саламандра живе двічі"У своєму Instagram актор виклав знімок 20-річної давності. Фото було зроблено під час зйомок фільму Спайка Лі під назвою "Криваве літо Сема".

На знімку Броуді позує разом зі своїм колегою Джоном Легуізамо. Вони сидять на капоті автомобіля.

На Броуді надіта футболка із зображенням британського прапора, а на його пальцях і шиї - масивні прикраси. "Ваш хлопчик в 1999 році", - підписав знімок актор.

Хто такий Едріен Броуді

Едріен Броуді народився 14 квітня 1973 року в Нью-Йорку. Актор знявся більш ніж в 40 фільмах. Він став наймолодшим лауреатом нагороди Американської академії "Оскар" в категорії "Кращий актор головної ролі", який отримав її в 29 років в 2003 році, а також другий американський актор в історії (після Крістофера Ламберта), удостоєний премії "Сезар" в категорії "Краща чоловіча роль". Всесвітню популярність здобув після ролі польсько-єврейського піаніста Владислава Шпільмана у фільмі Романа Поланскі «Піаніст».

Найбільш відомі кінокартини за участю Броуді: «Тонка червона лінія» (1998), «Піаніст» (2002), «Таємничий ліс» (2004), «Піджак» (2005), «Кінг-Конг» (2005) і телесеріал «Гострі козирки». Також виступав в якості продюсера у фільмах "Химера", "Джалло" і "Кур'єр".

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Автор: Ірина Погоріла