Броуді поділився з фанатами новим знімком \ instagram.com/adrienbrody
Оскароносний голлівудський актор Едріен Броуді поділився з фанатами новим знімком.
Читайте такожТак він виглядав 20 років тому: оскароносний Едріен Броуді показавши архівний знімокУ своєму Instagram актор виклав фото, на якому відображено, як він їде на велосипеді.
На фото Броуді одягнений у все біле, тільки взутий він в чорні туфлі.
"Сумую за катанням по Парижу", - підписав знімок актор.
Шанувальники Броуді прийшли в захват від цього знімка.
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