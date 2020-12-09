Актор виклав у соцмережу знімок, на якому він катається на велосипеді вулицями Парижа.

Оскароносний голлівудський актор Едріен Броуді поділився з фанатами новим знімком.

Читайте такожТак він виглядав 20 років тому: оскароносний Едріен Броуді показавши архівний знімокУ своєму Instagram актор виклав фото, на якому відображено, як він їде на велосипеді.

На фото Броуді одягнений у все біле, тільки взутий він в чорні туфлі.

"Сумую за катанням по Парижу", - підписав знімок актор.

Шанувальники Броуді прийшли в захват від цього знімка.

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Автор: Ірина Погоріла