Алла Пугачова п'ять років жила з Олександром Стефановичем.

Російська модель Еліна Зайцева в одному з інтерв'ю розповіла, що співачка Алла Пугачова і кінорежисер Олександр Стефанович кілька років були одружені, але він постійно зраджував зірці.

За словами дівчини, Стефанович не тільки регулярно заводив інтрижки на стороні, але і в цілому не дуже добре ставився до Примадонні. Також виявилося, що однією з причин розлучення пари стала модель, з якою Олександр потім кілька років разом жив.

Зайцева розповіла, що познайомився він з моделлю на знімальному майданчику. А коли Примадонна дізналася, просто сказилася. Крім того, Еліна зазначила, що для Стефановича такі інтрижки були певною "грою на межі фолу у відносинах".

Нагадаємо, раніше ще одна модель Еліна Яцура розповідала про те, що після розлучення Пугачова хотіла обібрати до нитки Стефановича.

Примадонна була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філліпом Кіркоровим.

Зараз вона перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич