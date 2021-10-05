Російська модель Еліна Зайцева в одному з інтерв'ю розповіла, що співачка Алла Пугачова і кінорежисер Олександр Стефанович кілька років були одружені, але він постійно зраджував зірці.
За словами дівчини, Стефанович не тільки регулярно заводив інтрижки на стороні, але і в цілому не дуже добре ставився до Примадонні. Також виявилося, що однією з причин розлучення пари стала модель, з якою Олександр потім кілька років разом жив.
Зайцева розповіла, що познайомився він з моделлю на знімальному майданчику. А коли Примадонна дізналася, просто сказилася. Крім того, Еліна зазначила, що для Стефановича такі інтрижки були певною "грою на межі фолу у відносинах".
Нагадаємо, раніше ще одна модель Еліна Яцура розповідала про те, що після розлучення Пугачова хотіла обібрати до нитки Стефановича.
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Примадонна була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філліпом Кіркоровим.
Зараз вона перебуває у шлюбі з шоуменом Максимом Галкіним, з яким виховує двійнят від сурогатної матері. Також у неї є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.
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