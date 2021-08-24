Кохана покійного Олександра Стефановича розкрила правду про його стосунки з Примадонною.

Російська модель Еліна Яцура розповіла, що покійний Олександр Стефанович часто розповідав їй про стосунки з Аллою Пугачовою. За її словами, одного разу він згадав історію, коли після їх розлучення Примадонна вирішила відібрати у нього весь антикваріат.

Про це повідомляє "Стархіт".

"Ти мені повинен віддати все, бо жив з найвидатнішою жінкою XX століття", - мотивувала вона своє бажання, що в рамках нашої країни є правдою. "Так? - відповідав їй Стефанович, - не пам'ятаю, щоб я жив з Матою Харі". Він дуже пишався цією відповіддю, тому може і розповідав цю історію, а не тому, щоб зачепити свою колишню дружину, яку високо цінував", - зазначила модель.

Також Яцура додала, що у Стефановича були дуже глибокі почуття до Примадонни і вона багато для нього значила.

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"Він так тепло про неї говорив, часом мені здавалося, що йому шкода, що з якоїсь безглуздої причини їх союз розпався. Історії їхніх взаємин завжди були позитивні, смішні, в основному гастрольні. Єдина неприємна історія була про їх розлучення. Алла Борисівна хотіла забрати весь антикваріат, а він не віддавав", - додала Яцура.

Нагадаємо, Олександр Стефанович на початку липня заразився коронавірусом. Спочатку він намагався лікувати вірус вдома, але його стан погіршувався. Після цього Стефановича в терміновому порядку госпіталізували. У лікарні він помер.

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Автор: Діана Могилєвич