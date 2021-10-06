Кирило Туриченко зробив пропозицію своїй дівчині.

Соліст групи "Иванушки International" Кирило Туриченко зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Дарині Тарасовій.

Співак виконав зворушливу пісню, а акомпанував йому композитор-віртуоз Євген Хмара. Потім Кирило встав на одне коліно і вручив дівчині обручку, на що вона відповіла "так".

"І я вважаю це прекрасним закінченням нашого весілля: початок нової історії, нескінченний ланцюжок", - написала блогерка Марія Солодар.

Про Дарину мало що відомо. Вона вже була заміжня і виховує сина. Працює не в сфері шоу-бізнесу.

Читайте також Худенька і з темним довгим волоссям: 72-річна Пугачова показала себе в молодості Кирило Туриченко і Тіна Кароль: що відомо

Артисти зустрічалися в період з 2006 по 2007 рік. Кирило неодноразово робив пропозицію Тіні, але вона відмовлялася. А коли зірка познайомилася з продюсером Євгеном Огіром, то розірвала стосунки з Туриченко.

Незабаром Кароль вийшла заміж за Огіра і народила йому сина Веніаміна. Їх шлюб тривав недовго через смерть Євгена. Його життя забрав рак шлунка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич