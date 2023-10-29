Його відповідь була дуже лаконічною і чіткою.

Бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зараз перебуває в Туреччині разом зі своєю дочкою Софією, яку йому народила опальна співачка Ані Лорак. У своїх соцмережах він публікує фото і відео зі спадкоємицею, які викликають ажіотаж серед його шанувальників.

Так, одна з підписниць Мурата припустила, що після розлучення з візажисткою Лілією, він може відновити стосунки з екс-дружиною Ані Лорак.

"Звичайно, дочка красуня, тому що її народила Ані Лорак. Будьте знову разом і щасливі. І забудьте Лілію. Навіщо вона вам?" - написала жінка.

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Мурат не втримався і відповів на цей коментар. Він написав:

"Моя думка, вибачте, але вам негайно потрібна допомога лікаря. Зателефонуйте 911. Або ти відчуваєш себе провісником, або намагаєшся прожити менше трьох осіб. Я називаю таких людей вірусом дивана і компа".

Нагадаємо, в серпні 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за Мурата Налчаджіоглу. Незабаром у них народилася дочка Софія, хрещеним батьком якої став Філіп Кіркоров. Однак у січні 2019 року стало відомо про те, що Мурат і Лорак розлучилися. Причина - зради з боку чоловіка.

У червні 2023 року Налчаджіоглу одружився вдруге на дівчині Лілії. Однак зараз з'явилися чутки про їхнє розлучення. Пара видалила спільні фото, а Лілія навіть відписалася від свого чоловіка в Instagram.

А ось у Ані Лорак все добре в особистому житті. Вона зустрічається з гуру йоги Ісааком Віджраку.

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