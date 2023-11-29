Як виявилося, Волошин просто перегорів.

28 листопада співачка Анна Трінчер і блогер Олександр Волошин оголосили про своє розлучення. Пару довго підозрювали в розриві, проте вони спростовували всі чутки. Але настав той день, коли вони випустили спільне відео, в якому подякували одне одному за два роки стосунків, міцно обнялися і попрощалися зі статусами чоловіка і дружини.

З ролика стало відомо, що проблеми у пари почалися ще півроку тому, коли у Волошина діагностували депресію. Він зрозумів, що більше не може робити свою дружину щасливою, тому ухвалив рішення про розлучення.

Таке своє рішення він пояснив на своїй сторінці в Instagram. Волошин розповів, що його рідний батько знущався з його матері - принижував її, ображав, бив. Дивлячись на все це, Саша розумів, що не хоче бути таким, як його батько. Як зізнався Волошин, він зовсім інший, але деякі моменти йому дісталися "генетично" - він швидко перегорає в будь-яких стосунках.

Відео дня

Коли він зрозумів, що його почуття до Трінчер вже не такі, як були раніше, він почав з цим щось робити - ходити до психологів, відвідувати парні сеанси, експериментувати. Але, на жаль, все одно він перегорів.

"Я дав обіцянку собі: якщо я буду у стосунках відчувати, що перегораю, то повинен зробити все, щоб прибрати це, або сказати про це людині і не допустити зі свого боку "аб'юзивної" поведінки. Саме це я і зробив зараз. Я прийшов до Ані і чесно все розповів. На ситуацію можна подивитися з різних сторін. Можна багато говорити і шукати хто правий, а хто - ні. Але я знаю, що для себе і для своєї, ще на той момент дружини, я роблю правильний крок, який зробить нас обох в майбутньому більш щасливими", - написав Волошин.

Нагадаємо, під час діалогу з екс-чоловіком Анна Трінчер розплакалася. Вона сказала, що розставання - це маленька смерть.

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