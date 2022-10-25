Микита Пресняков відвідав вечірку в Лос-Анджелесі.

Микита Пресняков, який втік від мобілізації в Росії, "засвітився" в американському стриптиз-клубі. Онук Алли Пугачової, яка засудила війну в Україні, відсвяткував Хелловін у клубі без своєї дружини Олени Краснової.

РосЗМІ поширюють відео, на якому Пресняков запалює в оточенні напівоголених танцівниць в одному із закладів Лос-Анджелеса.

Відео дня

Відомо, що Микита Пресняков покинув Росію, щоб його не призвали на війну в Україні. Раніше повідомлялося, що він пішки перетнув кордон на одному з прикордонних переходів між Івангородом та естонською Нарвою.

Крім того, відомо, що старший син Крістіни Орбакайте своїм від'їздом зірвав всі вистави в РФ, а її молодший син Дені Байсаров залишився на батьківщині.

До того ж нещодавно і їхня зіркова бабуся - Алла Пугачова - вдруге виїхала з Росії. Її подруга розповіла, що дітей Примадонни почали цькувати в школі через проукраїнську позицію Максима Галкіна, тому вона разом з ними поїхали до Ізраїлю, де вже отримала ізраїльський паспорт.

Вас також можуть зацікавити новини: