Крім того, жінка вважає себе дружиною примари покійного артиста.

Екстрасенс Кетлін Робертс заявила, що є реінкарнацією Мерилін Монро і вже кілька років перебуває в любовних відносинах з примарою покійного Майкла Джексона.

Про це повідомляє Daily Star.

За словами жінки, привид Джексона оселився в її тілі і використовує його, щоб танцювати, співати і їсти смачну їжу. Також вона додала, що вони багато спілкуються.

"Він багато говорить зі мною, чого я не очікувала від сором'язливої людини, яку я бачила по телевізору всі ті роки, коли була його прихильницею", – сказала вона.

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При цьому екстрасенс говорить про те, що примарі не подобається, коли вона до нього торкається. І її це дуже засмучує, оскільки в їх парі немає сексу. Крім того, Кетлін вважає, що дух Джексона вибрав саме її тому, що вона є реінкарнацією Мерилін Монро. Але попри всі труднощі, Робертс продовжує любити свого "чоловіка".

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Автор: Діана Могилєвич