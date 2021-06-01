Відома у всьому світі актриса могла б сьогодні відзначати свій день народження.

1 червня актрисі і секс-символу Мерилін Монро могло б виповнитися 95 років. Але, на жаль, її життя обірвалося ще в 1962 році.

На честь цього знаменного дня УНІАН розповідає, чим запам'яталася Монро всьому світу, чому вона померла в такому ранньому віці і про трагедії, які відбувалися в її житті.

Мерилін Монро: дитинство

Майбутня актриса народилася в Лос-Анджелесі. При народженні батьки дали їй ім'я Норма Джин Мортенсон. Перші роки життя норми Джин були досить щасливими, хоча мати через роботу не могла приділяти їй достатньо уваги, тому незабаром після пологів віддала дочку в тимчасову сім'ю опікунів Альберта і Іди Болендер в сільському містечку Хоторн. Але, незабаром, коли мама маленької Монро відчула себе фінансово стабільною, все ж забрала дочку до себе.

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Але щасливе життя з матір'ю у Мерилін тривало недовго. Незабаром у Гледіс почали проявлятися ознаки психічного розладу і поставлений діагноз - параноїдальна шизофренія. Провівши кілька місяців в будинку відпочинку, вона була поміщена в столичну державну лікарню, де і провела весь залишок свого життя і рідко контактувала з дочкою. Тому дівчинку до себе забрала подруга Гледіс. Потім вона жила у своєї двоюрідної тітки.

Мерилін Монро: робота моделлю

Мерилін знялася для обкладинок багатьох журналів. Адже її зовнішність важко було не виділити серед інших дівчат. У серпні 1946 року вона разом з директором студії "20 Century Fox" Беном Ліоном вибрала сценічний псевдонім - "Мерилін Монро", під яким її зараз знає весь світ. Позиція Монро в якості ведучого секс-символу була підтверджена в грудні 1953 року, коли Х'ю Хефнер показав її на обкладинці і розвороті в першому номері журналу Playboy.

Мерилін Монро: ключові ролі в кіно

Популярність їй принесли ролі у фільмах "Ніагара" (1953), "Джентльмени воліють блондинок" (1953) і "Свербіж сьомого року" (1955). Монро грала дурних блондинок, тому в майбутньому їй було важко позбутися від цього кліше. Але найбільше вона запам'яталася роллю у фільмі "У джазі тільки дівчата" (1959). За цю роль вона отримала "Золотий глобус" в номінації "Найкраща жіноча роль - комедія або мюзикл".

Мерилін Монро: особисте життя

Актриса кілька разів була заміжня. Її першим чоловіком став моряк Джим Догерті, потім був бейсболіст Джо Ді Маджо, потім драматург Артур Міллер. Варто відзначити, що Монро завжди хотіла мати дітей, але всякий раз їй не вдавалося зберегти вагітність. То у неї була позаматкова вагітність, то викидні, то Мерилін сама робила аборт. Тому з особистим життям у неї завжди були проблеми.

Мерилін Монро: смерть

У ніч 5 серпня 1962 року життя Монро обірвалося у віці 36 років. Тіло дівчини знайшли в її спальні оголеним. Вона нерухомо лежала обличчям вниз на ліжку з телефонною трубкою в руці. Експерти з'ясували, що причиною смерті стало гостре отруєння барбітуратами. В результаті її смерть визначили як самогубство.

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Автор: Діана Могилєвич