Навіть після того, як закінчився скандальний суд між колишніми коханими, актриса продовжує піднімати цю тему в ЗМІ.

Американська актриса Ембер Херд заявила, що досі любить Джонні Деппа. І це після їхнього гучного розлучення і після публічного судового розгляду, в ході якого з'ясувалося, що вона підклала Деппу в ліжко фекалії і обмовила його, звинувативши в насильстві.

Про те, що у Ембер досі залишилося почуття, вона сама розповіла в інтерв'ю виданню NBC News, пише CNN.

"Я люблю його. Я любила його всім серцем. І я намагалася з усіх сил, щоб наші абсолютно зломлені відносини налагодилися, але я не змогла. У мене немає до нього ніяких поганих почуттів або недоброзичливості. Я знаю, що це важко зрозуміти", - поскаржилася Херд.

Актриса додала, що так і не змогла змиритися з тим, що вони з Джонні Деппом більше не разом.

Тим часом Депп закотив вечірку за $ 300 мільйонів на честь перемоги в суді над Ембер Херд.

Нагадаємо, Джонні Деппа звинуватили у побитті колеги.

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