Тільки нещодавно зірка "Піратів Карибського моря" виграв суд над своєю екс-дружиною Ембер Херд, як тепер його знову чекають розгляди справи.

Всесвітньо відомого актора Джонні Деппа звинувачують у побитті колеги. Позов подав його колишній колега по фільму "Місто брехні" (2018) Грегг Брукс. Під час зйомок він виконував роль менеджера з підбору локацій. Про це повідомляє видання NewsWeek.

Відомо, що Депп нібито вдарив Брукса кулаком в груди під час словесної перепалки. Один зі свідків повідомив, що актор лише "заступився за бездомну афроамериканку", яку Брукс ображав під час зйомок. Також свідок заперечує той факт, що Джонні бив Грегга.

Повідомляється, що судовий процес не транслюватимуть всьому світу, як це було у випадку зі справою Ембер Херд.

Нагадаємо, в квітні телеканал Sky News запустив трансляцію судових засідань шлюборозлучного процесу Джонні Деппа і Ембер Херд. Одним з найбільш обговорюваних моментів стало визнання Ембер Херд в тому, що актриса забруднила ліжко колишнього чоловіка фекаліями після його заяви про наміри розлучитися. Скандальна історія сталася ще в 2016 році. На суді Херд зізналася, що таким чином намагалася "пожартувати" над своїм чоловіком.

Також УНІАН писав, що екс-дружину Деппа Ембер Херд після скандального розлучення вирізали з фільму "Аквамен 2".

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