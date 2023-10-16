Заливако шукає дівчину в соцмережах.

Блогер Богдан Беспалов "спалив" екс-"холостяка" Михайла Заливака в додатку для знайомств Tinder.

Незважаючи на те, що Михайлу приписують роман з блогеркою Дашею Квітковою, його профіль в додатку верифікований. А це означає, що він належить саме Заливаку, а не фейку.

"Дашо, якщо ти в курсі, тоді для чого ця вся історія? Або, можливо, у вас відкриті стосунки і ви не проти паралельно перебувати у стосунках з іншими людьми? Риторичне питання, виключно до зіркової пари", - говорить Беспалов на своєму YouTube-каналі.

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"Роман" Квіткової і Заливака

Нещодавно Даша Квіткова офіційно розлучилася з Микитою Добриніним. Їй вже встигли приписати кілька романів з відомими чоловіками, проте сама Даша поки мовчить про своє особисте життя.

В інтерв'ю УНІАН вона сказала, що на даний момент щаслива і цінує те, що має. Однак ніяких подробиць розкривати не стала.

При цьому Беспалов переконаний, що вона перебуває у стосунках з Михайлом Заливаком, тільки чомусь це приховує.

Варто відзначити, що Заливако був головним героєм шоу "Холостяк". У фіналі він обрав Анну Богдан. Після реаліті вони продовжили будувати стосунки і навіть разом жили, проте незабаром вони розлучилися.

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