Ешлі засвітила розтяжки / instagram.com/ashleygraham
Відома модель Ешлі Грем опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте такожДемі Роуз показала широку попу великим планом
На знімку вона позує в одних лише трусиках. До камери зірка повернулася спиною. При цьому вона лежала на ліжку. Варто відзначити, що Ешлі - це модель Plus Size, тому не дивно, що у неї є зайва вага.
Більш того, дівчина не соромиться її демонструвати. Вона може показати своїм підписникам свої розтяжки, целюліт, то, як годує грудьми дитину. Ймовірно, вона є прихильником бодіпозитиву. Але чи то вона насправді вважає бодіпозитивом - поки незрозуміло.
Ешлі засвітила розтяжки / instagram.com/ashleygraham
Чим відома Ешлі Грем:
- Вона з'являлася на обкладинці журналу Elle Quebec, також з'являлася в модних журналах Vogue, Harper's Bazaar, Glamour і Elle UK
- Грем є прихильником руху "Health at Every Size"
- Грем також з'явилася на MTV в серіалі Made, як тренер для початкової "plus-size"-моделі
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram