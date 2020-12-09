Ешлі Грем сфотографувалася в одних трусиках.

Відома модель Ешлі Грем опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в одних лише трусиках. До камери зірка повернулася спиною. При цьому вона лежала на ліжку. Варто відзначити, що Ешлі - це модель Plus Size, тому не дивно, що у неї є зайва вага.

Більш того, дівчина не соромиться її демонструвати. Вона може показати своїм підписникам свої розтяжки, целюліт, то, як годує грудьми дитину. Ймовірно, вона є прихильником бодіпозитиву. Але чи то вона насправді вважає бодіпозитивом - поки незрозуміло.

Чим відома Ешлі Грем:

Вона з'являлася на обкладинці журналу Elle Quebec, також з'являлася в модних журналах Vogue, Harper's Bazaar, Glamour і Elle UK

Грем є прихильником руху "Health at Every Size"

Грем також з'явилася на MTV в серіалі Made, як тренер для початкової "plus-size"-моделі

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Автор: Діана Могилєвич