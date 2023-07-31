Артисти першого ешелону зараз заробляють набагато менше.

Український продюсер Михайло Ясинський у розмові зі Славою Дьоміним розповів, що доходи топових артистів зараз значно знизилися. На їхній заробіток вплинула повномасштабна війна.

За його словами, до великої війни артисти в середньому заробляли близько одного мільйона доларів на рік, а зараз їхній дохід становить близько 150-200 тисяч доларів на рік.

"Для відомого артиста заробіток у дві тисячі доларів - це ні про що, але для того, щоб ця людина спокійно працювала, планувала щось, закривала побутові проблеми, то це, напевно, достатньо", - зазначив Ясинський.

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Він додав, що зараз такі артисти як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, Монатік та інші живуть на заощадження. Але радує і те, що зараз з'явилися реклама і корпоративи. Звичайно, вони трапляються не так часто, як раніше, але все одно є.

"Корпоратив коштує від 10 до 15 тисяч доларів. Один раз на місяць корпоратив може бути. Тобто в десять разів впали доходи топових артистів", - підсумував Ясинський.

Нагадаємо, раніше продюсер Ясинський висловився про концерти Насті Каменських російською мовою. За її словами, її потрібно зрозуміти і пробачити.

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