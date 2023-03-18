Вона вирішила розвінчати міф про те, що зірки завжди ходять в дизайнерських сукнях і мають ідеальний вигляд.

Відома актриса Єва Лонгорія вирішила показати своїм фанатам реальне життя. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" розвінчала міф про ідеальне життя артистів.

У своєму TikTok актриса опублікувала жартівливе відео. На ньому зірка спочатку дефілює в дизайнерській сукні і з розкішним макіяжем. Лонгорія вміє ефектно виглядати, тому часто з'являється на публіці в подібних образах.

Однак потім показана інша сторона життя зірок. Лонгорія показалася з фарбою на голові. Вона сиділа в перукарні і ласувала їжею, не соромлячись відсутності голлівудської укладки і яскравого макіяжу.

Відео дня

"Давайте будемо справжніми на секундочку", - підписала відео актриса.

Єва Лонгорія в реальному житті - відео

Реакція фанатів на жартівливий ролик актриси:

"Мені здається, що у "Відчайдушних домогосподарках" вона грала саму себе"

"Вона завжди неймовірна! Обожнюю її!"

"Одне іншому не заважає. Вона прекрасна в будь-якому образі і в будь-якому вбранні"

"Моя героїня, смілива і завжди красива"

"Спасибі, що не будуєте з себе неземну королеву, дякую, що ви така ж, як і всі жінки".

Нагадаємо, нещодавно Лонгорія блиснула стрункою фігурою в купальнику. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" тримає себе у чудовій формі.

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