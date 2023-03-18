Відома актриса Єва Лонгорія вирішила показати своїм фанатам реальне життя. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" розвінчала міф про ідеальне життя артистів.
У своєму TikTok актриса опублікувала жартівливе відео. На ньому зірка спочатку дефілює в дизайнерській сукні і з розкішним макіяжем. Лонгорія вміє ефектно виглядати, тому часто з'являється на публіці в подібних образах.
Однак потім показана інша сторона життя зірок. Лонгорія показалася з фарбою на голові. Вона сиділа в перукарні і ласувала їжею, не соромлячись відсутності голлівудської укладки і яскравого макіяжу.
"Давайте будемо справжніми на секундочку", - підписала відео актриса.
Єва Лонгорія в реальному житті - відео
Реакція фанатів на жартівливий ролик актриси:
- "Мені здається, що у "Відчайдушних домогосподарках" вона грала саму себе"
- "Вона завжди неймовірна! Обожнюю її!"
- "Одне іншому не заважає. Вона прекрасна в будь-якому образі і в будь-якому вбранні"
- "Моя героїня, смілива і завжди красива"
- "Спасибі, що не будуєте з себе неземну королеву, дякую, що ви така ж, як і всі жінки".
Нагадаємо, нещодавно Лонгорія блиснула стрункою фігурою в купальнику. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" тримає себе у чудовій формі.