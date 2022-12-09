Її танцювальна композиція називається "Довбуш".

Українська співачка FIINKA, яка стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2023, розповіла історію написання своєї конкурсної пісні "Довбуш". В інтерв'ю УНІАН вона згадала, що слова написала за кілька днів до початку повномасштабної війни Росії проти України:

"Я написала пісню "Довбуш" на основі легендарної пісні про Довбуша "Ой, попід гай зелененький" за два дні до початку війни. Коли вже москальські танки стояли на наших кордонах"

FIINKA додала - образ Довбуша зараз перегукується з чином українського захисника.

"Писала з думкою про те, що нам нема чого боятися, бо в наших хлопців тече опришківська кров, кров справжніх супергероїв. Оскільки Довбуш (найвідоміший з опришків) - мужній, справедливий, безстрашний, то будь-яка дівчина хотіла б собі такого в господарстві. А дивіться, як все склалося: направду зараз дівки мліють за нашими героями, за супергероями, бо інакше наших ЗСУ не назвеш. І от я впевнена, що ця суперсила тече нашими венами, бо передається нам з покоління в покоління", - пояснила музикант.

Своєю піснею FIINKA хоче показати всьому світу ту енергію і силу, яка є в України.

"Весь світ спостерігає зараз за Україною. Весь світ дивується звідки у нас стільки сили, енергії й морального духу, аби витримати ці всі випробування. Ми нічого не боїмося, ми вміємо жити й насолоджуватися життям попри все. Це не просто так, ця любов до життя і свободи передалася нам від наших предків. Тому моя пісня танцювальна, енергійна і позитивна. Позитив нам зараз точно потрібен", - резюмувала фіналістка Нацвідбору.

Виступати вона буде під номером 5.

FIINKA – "Довбуш"

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться в Києві 17 грудня. З метою безпеки Захід проведуть в укритті. Боротися за право представляти Україну на конкурсі будуть 10 артистів.

Також УНІАН писав, що букмекери назвали ймовірного переможця Нацвідбору на Євробачення-2023.

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