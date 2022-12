Артистка зазначила, що виступала за скасування російських культурних продуктів ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Українська співачка FIINKA, яка стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення, в інтерв'ю УНІАН розповіла про те, що змінилося в її житті після 24 лютого. Дівчина зізналася, що попри те, що в її рідний регіон (Карпати) не дійшли активні бойові дії, вона і її близькі роблять все, щоб наблизити перемогу України.

"Те, що ми територіально далі епіцентру війни, не означає, що ми ту війну не відчуваємо на собі. Наші хлопці масово йдуть в ЗСУ, багато моїх знайомих добровольців, в тому числі і мій брат - гуцул, з Карпат, куди війна, здавалося б, і близько не дійшла. Нам усім болить Україна. Ми так само ховаємося під час повітряних тривог і волонтеримо як тільки хто може і вміє. Але настрій і дух дуже бойовий. Люди готові голими руками м*скалів душити", - сказала FIINKA.

Одне залишилося незмінним - це її позиція щодо російської музики. FIINKA додала - ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ закликала відмовитися від культури країни-агресора, проте за це її тільки блокували:

"У моєму світогляді нічого не змінилося. Я ненавиділа м*скалів до того, як це стало мейнстрімом. Говорила задовго до війни, щоб люди перестали слухати російську музику, дивитися їхні програми і т.д. Мене банили за такі висловлювання, точно так, як це роблять зараз. Я завжди намагалася донести важливість любити і цінувати своє. Під час війни всі ці речі у мене тільки загострилися".

FIINKA – "Довбуш"

Нацвідбір на Євробачення-2023: цікаве

Захід відбудеться в Києві 17 грудня. Щоб забезпечити всім учасникам, глядачам і журі безпечні умови, захід вирішили провести в укритті.

За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі наступного року боротимуться десять фіналістів: Moisei з піснею "I'm Not Alone", OY Sound System з піснею "Ой, тужу", DEMCHUK з піснею "Alive", Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT the DOOR", FIINKA з піснею "Довбуш", KRUTЬ з піснею "Колискова", Tember Blanche з піснею "Я вдома", Angelina з піснею "Stronger", 2tone з піснею "Квітка" і TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Вас також можуть зацікавити новини: