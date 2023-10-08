Наразі Ізраїль каже про 600 загиблих від рук бойовиків ХАМАС, а палестинська адміністрація каже про 300 загиблих в Газі.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)почала підтягувати артилерію і танкові підрозділи до кордону із Сектором Газа. Про це повідомляє The Washington Post, але не наводячи жодних подробиць.

Крім того, як повідомляє прес-центр Армії оборони Ізраїля, ізраїльська авіація завдала нових ударів об'єктах угруповання ХАМАС на території Гази. Стверджується, що під удар потрапили три військові штаби бойовиків.

"Було уражено військові штаби терористичної організації ХАМАС, які використовувалися для управління терором, а також військові штаби терористичної організації "Ісламський джихад", які використовувалися під час останніх операцій, а також додаткові військові штаби терористичної організації "Ісламський джихад", які використовувалися ракетними військами терористичної організації", – повідомили в ЦАХАЛ.

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, в результаті авіаударів з боку Ізраїля на території Сектору Газа загинули понад 300 людей, поранено майже 2 тисячі.

Напад ХАМАСу на Ізраїль – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні вдень уряд Ізраїлю офіційно затвердив стан війни, який не запроваджували в країні вже рівно 50 років. Тепер армія має більше повноважень у своїх діях і не потребує постійних узгоджень з урядом.

За останніми даними від нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 600 людей. Українське МЗС вже підтвердило, що під час нападу загинули дві громадянки України, які тривалий час мешкали в Ізраїлі.

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