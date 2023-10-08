Президент Польщі зазначив, що Варшава повинна дивитись на ситуацію в Ізраїлі з погляду власних інтересів.

Ситуація на Близькому Сході сприяє Росії та відволікає увагу світу від її агресії проти України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише PAP.

Відповідаючи в ефірі Polsat News на питання щодо того, чи змусять події на Близькому сході, пов'язані з нападом ХАМАс на Ізраїль, "відвернути погляд від України", Дуда сказав:

"Однозначно, так... Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу".

Президент Польщі зазначив, що через цей конфлікт може бути багато спекуляцій, але Варшава повинна дивитись на ситуацію в Ізраїлі з погляду власних інтересів.

"Перш за все, ми повинні спостерігати за цією ситуацією з точки зору наших інтересів і нашої безпеки, тому що це найважливіше. На щастя для наших громадян, ця війна відбувається дуже далеко від наших кордонів, тому перш за все ми маємо захистити тих поляків, які там знаходяться. Якнайшвидше повернути в країну всіх, хто хоче", - сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща не повинна давати себе втягувати у "великі ігри інтересів на Близькому сході".

Також глава польскої держави прогнозує зростання міграційного тиску на Європу через події в тому регіоні.

"На жаль, це спричинить ще один міграційни тиск на Європу. Імовірно, у нас буде нова хвиля мігрантів з Близького сходу, яка вдарить по Європі. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Республіки Польща, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає ще важливішим", - сказав Дуда.

Війна в Ізраїлі 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня рано вранці палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль. Бойовики з Сектора Гази здійснили масований ракетний удар по території Ізраїлю, прорвали кордон і вбивали мирних жителів і захоплювали їх у заручники.

Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС і завдає ударів у відповідь по сектору Гази. Сьогодні військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф - це означає офіційне оголошення війни вперше за 50 років.

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