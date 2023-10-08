Вони тривалий час проживали в Ізраїлі.

Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі.

Про це агентству УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Обидві громадянки тривалий час проживали в країні", - зазначив він.

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МЗС повідомляє, що консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня, вранці почалося вторгнення членів палестинського ісламістського руху ХАМАС на територію Ізраїлю з боку сектора Гази. Відомо про вбитих та забраних полон.

Сьогодні речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що оперативний штаб Міністерства закордонних справ України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює в цілодобовому режимі.

За минулу добу українські дипломати розшукали одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю, допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон, а також знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів.

Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

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