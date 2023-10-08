Співак разом з дружиною і дітьми перебував в Ізраїлі на момент вибухів.

Відомий гуморист Максим Галкін вийшов на зв'язок на тлі кривавих подій в Ізраїлі. Чоловік Алли Пугачової довго мовчав в соцмережах і нічого не говорив про те, де він і його сім'я.

Однак учора ввечері Галкін розмістив на своїй сторінці в Instagram новий допис. Гуморист підтвердив, що на момент початку атаки на Ізраїль він та його сім'я перебували на території країни. Вони, як виявилося, прокинулися від сигналу повітряної тривоги.

"О 6:30 ми прокинулися від сирен... Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім родинам! Молимося за тих, хто опинився в заручниках", - написав Галкін.

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Також гуморист підтримав Ізраїль. Галкін висловив віру у те, що країна переможе. Коментарі під новим дописом артист закрив. Ймовірно, це пов'язано з тим, що на тлі кривавих подій в Ізраїлі росіяни намагалися висміювати Галкіна і Пугачову. Вони дорікали зіркову пару у тому, що вони "втекли" з РФ. Росіяни писали:

Як справи в Ізраїлі? Усе тихо, мирно?"

"Ну як вам там зараз в Ізраїлі? Куди тепер побіжите?"

"Біжи, Галкін".

Втім, у коментарях під попередніми постами з'явилися і фанати Галкіна з Пугачовою. Такі користувачі підтримали зіркову пару і засудили тих, хто намагається зловтішатися. Вони пишуть:

"Все буде добре, не звертайте увагу на росіян"

"А росіяни плюються отрутою, єдине, що можуть"

"Жарти нижче плінтуса".

Ситуація в Ізраїлі - останні новини

Нагадаємо, учора бойовики ХАМАС з Сектора Гази завдали ракетного удару по Ізраїлю. У багатьох містах спрацювали сирени, було чутно вибухи. Бойовики прорвалися на територію держави, вони розстрілювали військових і мирне населення, глумилися з трупів та викрадали людей..

Після цього армія Ізраїлю почала операцію "Залізні мечі". Прем'єр-міністр країни заявив, що ворог програє і заплатить велику ціну. На тлі цього Іран підтримав ХАМАС.

Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що Ізраїль готується до наземного вторгнення в Сектор Гази. А після цього з'явилася інформації про ліквідацію лідера ХАМАС.

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