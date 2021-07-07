Українські зірки відкрито заявляють про свої сексуальні уподобання.

В Україні не багато зірок наважуються відверто розповісти про свої сексуальні уподобання і про те, в якому тілі їм комфортніше жити. А все тому, що вони бояться осуду і хейту з боку шанувальників. Але все ж є і ті, хто можуть зізнатися в цьому народу.

Melovin

Днями артист прямо на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend зізнався в тому, що він любить і дівчат, і хлопців.

"Вчора у нас був такий невеликий камінг-аут. Дякую за ЛГБТ-прапор. Називається, зізнався всьому світу, що все ж бісексуал. Бісексуальність - не вирок. Головне - це любов, головне - це коли біжать мурашки по тілу. Головне, це коли встає просто так", - сказав MELOVIN.

Монро

Знаменита травесті-діва Монро народилася в чоловічому тілі, але завжди відчувала себе саме жінкою. Тому вона вирішила наносити макіяж, робити манікюр та інші жіночі б'юті-процедури, але на зміну статі поки не наважилася.

Зіанджа

Багато хто знає Зіанджу як Бориса Апреля з "Фабрики зірок". Офіційний камінг-аут він зробив кілька років тому на шоу "Голос країни", куди прийшов в образі жінки. При чому Анна (нове ім'я Бориса, - УНІАН) таки змінила стать. Варто відзначити, що тоді Тіна Кароль назвала його фріком, а ось Потап із задоволенням взяв молодого артиста до себе в команду.

Франческо Боргато

Екс-учасник популярної групи Kazka Франческо Боргато зізнався в тому, що він гей. Зараз він зустрічається з американським хореографом. Пара не приховує своїх почуттів і з'являється разом на публіці.

Марина Шер

Цю дівчину багато хто знає як учасницю проекту "Від пацанки до панянки". Саме завдяки цьому шоу дівчина здобула популярність і стала впізнаваним блогером. Варто відзначити, що на проекті спочатку ніхто і не здогадувався про те, що вона трансгендер, поки Марина сама не зізналася в тому, що раніше була чоловіком.

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Автор: Діана Могилєвич