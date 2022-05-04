Шахназаров підтримує вторгнення РФ в Україну.

Російський кінорежисер, гендиректор "Мосфільму" Карен Шахназаров заявив, що на противників війни в Росії чекають стерилізація і концтабори.

"Противники букви Z повинні розуміти, що їх не пощадять. Тут вже все по-серйозному: концтабори, перевиховання... Стерилізація! Тут все серйозно", - сказав Шахназаров в ефірі пропагандистського каналу "Росія 1".

Зазначимо, Шахназаров вже неодноразово підтримував путінський режим. 11 березня 2014 року підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна в Україні та в Криму.

24 лютого 2022 року він публічно підтримав вторгнення Росії в Україну. 3 травня цього ж року в ефірі телеканалу "Росія 1" публічно підтримав концтабори, перевиховання і стерилізацію для тих, хто не схвалює вторгнення.

Нагадаємо, в Кремлі "підгорає" від виступів російських артистів проти війни.

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