Король Великобританії Чарльз III провів церемонію посвячення 14 березня.

Гітарист британської групи "Queen" Брайан Мей отримав титул лицаря Ордена Британської імперії від короля Чарльза III. Церемонія відбулася 14 березня в Букінгемському палаці. Знімки звідти з'явилася на офіційному сайті королівської сім'ї.

Мей вже прокоментував свій титул в Instagram-блозі, проте висловився досить коротко: "Немає слів".

Хто такий Брайан Мей

75-річний музикант групи Queen. Мей є одним з найвеличніших гітаристів. Саме він став співавтором безлічі культових пісень колективу.

Відео дня

З 2010 року Брайан активно займається благодійністю, є співзасновником фонду із захисту тварин. До слова, ім'я фонду носить назву однієї з пісень групи Queen - "Save Me".

Титул лицаря Мейю був присвоєний і за досягнення в сфері музики, і за активну життєву позицію.

Реакція соцмереж

"Ви маєте такий чудовий вигля, сере Брайане! Дуже гарний лицар в такий заслужений день"

"Це мало статися давно. Дякую за все, що ви зробили для музики та захисту прав тварин у всьому світі"

"Вітаю, сере Брайане Гарольде Мейе!! Я так рада за вас і так пишаюся вами! Дякуємо за все, що ви зробили і продовжуєте робити для всіх нас, для науки та дикої природи Великої Британії! Любові і поваги вам в цей особливий день!"

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