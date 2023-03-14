Спочатку він злякався, але потім опанував себе.

Ірландський актор Джек Глісон, більш відомий за роллю жорстокого короля Джоффрі із серіалу "Гра престолів", нещодавно відвідав Україну. Під час його візиту лунала повітряна тривога, яка налякала актора.

Однак, як він сказав в програмі "ЖВЛ", він швидко заспокоївся, коли побачив спокійну реакцію українців.

"Під час першої повітряної тривоги я звісно злякався, але коли побачив, що всі оточуючі спокійно реагують на це, то також розслабився і мені стало спокійно. Всі просто сказали: "Знову ця тривога"", - каже актор.

Він додав, що його дружина дуже переживала за нього, але вона знає, що потрібно підтримувати Україну.

"Я захоплююсь відвагою українського народу. Мої друзі з Великої Британії Кріс та Зара вже передали українським захисникам більше 230 автівок. Коли ми дізналися про повномасштабне вторгнення, то були шоковані і не знали, що робити. Тоді ми почали відправляли гроші на ЗСУ, але в один момент зрозуміли, що повинні робити більше. Дуже багато моїх друзів підтримують Україну. В мене є один приятель - режисер з Ірландії. Він планував купувати диван, але коли дізнався, що той диван російського виробництва - відмовився та взяв український", - каже Джек.

Нагадаємо, хто зі світових зірок побував в Україні за рік великої війни.

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