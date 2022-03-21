Фарміга неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України.

Голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга зачитала вірш Василя Симоненка "Люди – прекрасні" українською мовою.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відеозвернення, в якому зазначила, що пишається єдністю та мужністю українського народу.

"Ми відкрили наші серця і душі. Ми чуємо вас, ми бачимо вас. І ми солідарні з вами. Україна – прекрасна і вільна! Ви захищаєте прекрасну землю, боретеся і щодня повстаєте проти зла", – сказала Фарміга.

Віра Фарміга не вперше підтримує український народ у важкий час. Акторка неодноразово заявляла, що пишається українцями, адже сама з України. Декламування вірша українською мовою – тому доказ.

Нещодавно Віра Фарміга рекомендувала американцям переглянути фільм "Зима у вогні". Як повідомила акторка, неприборканий дух єдності України та левове серце захисту своєї свободи та незалежності глибоко надихає. Так, фільм справді показує героїзм, дух та стійкість українських людей.

Ще раніше вона опублікувала промовисті фото та уривок гімну України. Відомо, що зірка має українське походження, її рідні – українські емігранти з УРСР.

Віра Фарміга виховувалася в українсько-американській громаді в Ервінгтоні, а до шести років не розмовляла англійською мовою. Після переїзду в Уайтхаус Фарміга відвідувала українську греко-католицьку школу та український фольклорно-танцювальний ансамбль Syzokryli.

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