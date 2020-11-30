Американська акторка таємно вийшла заміж за найкращого друга (фото)

Церемонія пройшла ще у серпні, але розсекретити це пара вирішила тільки зараз.

Американська акторка і зірка серіалу «Американська історія жахів» Таїсса Фарміга таємно вийшла заміж. Читайте такожСкарлет Йоханссон таємно вийшла заміж за Коліна ДжостаЗнімок молодят з'явився в Instagram акторки. «Вийшла заміж за мого найкращого друга», - зазначила вона у підписі до фото. У коментарях шанувальники Таісси привітали її зі знаменною подією: «Яка чудова новина! Прийміть щирі вітання», «Вау! Які ж ви круті», «Безмежної любові». Як пише ТСН, 26-річна знаменитість таємно вийшла заміж за 37-річного режисера Хедлі Кляйна. Весілля закоханих відбулося ще 8 серпня, але розсекретити це вони вирішили тільки зараз. Таїсса Фарміга: що відомо про акторку Таїсса Фарміга - американська акторка театру, кіно, телебачення та озвучування.

Акторську кар'єру почала у 2011 році, зігравши роль Корінни Уокер у фільмі «Небо і земля».

Найбільш відома за участю в телесеріалі-антології «Американська історія жахів» (2011-2018). Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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