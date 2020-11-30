Американська акторка і зірка серіалу «Американська історія жахів» Таїсса Фарміга таємно вийшла заміж.
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«Вийшла заміж за мого найкращого друга», - зазначила вона у підписі до фото.
У коментарях шанувальники Таісси привітали її зі знаменною подією: «Яка чудова новина! Прийміть щирі вітання», «Вау! Які ж ви круті», «Безмежної любові».
Як пише ТСН, 26-річна знаменитість таємно вийшла заміж за 37-річного режисера Хедлі Кляйна. Весілля закоханих відбулося ще 8 серпня, але розсекретити це вони вирішили тільки зараз.
Таїсса Фарміга: що відомо про акторку
- Таїсса Фарміга - американська акторка театру, кіно, телебачення та озвучування.
- Акторську кар'єру почала у 2011 році, зігравши роль Корінни Уокер у фільмі «Небо і земля».
- Найбільш відома за участю в телесеріалі-антології «Американська історія жахів» (2011-2018).
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