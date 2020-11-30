Таїсса Фарміга / фото instagram.com/taissafarmiga

Американська акторка і зірка серіалу «Американська історія жахів» Таїсса Фарміга таємно вийшла заміж.

Читайте такожСкарлет Йоханссон таємно вийшла заміж за Коліна ДжостаЗнімок молодят з'явився в Instagram акторки.

«Вийшла заміж за мого найкращого друга», - зазначила вона у підписі до фото.

У коментарях шанувальники Таісси привітали її зі знаменною подією: «Яка чудова новина! Прийміть щирі вітання», «Вау! Які ж ви круті», «Безмежної любові».

Таїсса Фарміга вийшла заміж / фото instagram.com/taissafarmiga

Як пише ТСН, 26-річна знаменитість таємно вийшла заміж за 37-річного режисера Хедлі Кляйна. Весілля закоханих відбулося ще 8 серпня, але розсекретити це вони вирішили тільки зараз. 

Таїсса Фарміга: що відомо про акторку

  • Таїсса Фарміга - американська акторка театру, кіно, телебачення та озвучування.
  • Акторську кар'єру почала у 2011 році, зігравши роль Корінни Уокер у фільмі «Небо і земля».
  • Найбільш відома за участю в телесеріалі-антології «Американська історія жахів» (2011-2018).

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН