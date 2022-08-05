Благодійні внески зробили люди зі 110 країн світу.

До ініційованої президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи UNITED24 за три місяці роботи долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

Про це повідомили у Офісі глави держави.

Зокрема, у липні до UNITED24 як амбасадори приєднались американський актор, багаторазовий номінант на премію "Золотий глобус" Лієв Шрайбер, один із найвідоміших музичних гуртів світу Imagine Dragons та креативний директор легендарного дому моди Balenciaga Демна.

Завдяки роботі платформи на фронт відправлено професійні військові безпілотники. Це перші закупівлі в межах проекту "Армія дронів". Було придбано 78 мультикоптерів Matrice, 20 дронів FlyEye 3.0 та два комплекси Warmate із 40 дронами-камікадзе.

За кошти, зібрані через UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1, який використовують переважно для евакуації поранених із поля бою. Він здатний перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і зі швидкістю до 200 км/год.

Згідно з повідомленням, за третій місяць роботи платформи Міністерство охорони здоров’я придбало 12 рентгенівських установок із С-арками експертного класу, дев’ять рентген-прозорих операційних столів і 83 наркозно-дихальні апарати.

Українські лікарі також отримають апарати ШВЛ для дитячих лікарень. Кошти на них були зібрані в межах доброчинних матчів першої ракетки світу Іги Свьонтек (Польща): 191 тис. дол. США від продажу квитків і ще 100 тис. дол. передала родина Джонсонів від New York Jets Foundation. Для цього до Кракова особисто завітали спадкоємці фармацевтичної компанії Johnson & Johnson Брік та Джек Джонсони.

Крім того, внесок на допомогу українським медикам зробив Qatar Fund For Development – 5 млн дол. США використали на закупівлю реанімобілів та наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії при хірургічних втручаннях у медзакладах.

Глава держави подякував усім, хто долучається до платформи UNITED24.

"Не припиняйте підтримувати Україну. Для нас важливий кожен внесок", – зазначив Зеленський.

За даними Офісу президента, крім того, збір, який запустила дружина президента Олена Зеленська в межах Саміту перших леді та джентльменів, дасть змогу закупити понад 50 автомобілів швидкої допомоги. 24 реанімобілі найвищого класу вже придбані та прямують до України.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Платформа United24 створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

За два місяці роботи платформи UNITED24 було зібрано понад 2,2 млрд грн благодійних внесків.

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