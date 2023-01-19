У штаті Нью-Мексико ненавмисне вбивство належить до злочинів четвертого (найнижчого) ступеня тяжкості.

Прокуратура штату Нью-Мексико висуне акторові Алеку Болдуіну, який застрелив оператора-українку Галину Гатчинс під час зйомок фільму "Іржа", кримінальні звинувачення.

Як повідомили прокурори, Болдуіна звинуватять у ненавмисному вбивстві (involuntary manslaughter). Таке пізнє рішення про висунення звинувачень (з моменту інциденту минуло півтора року) в прокуратурі пояснили тим, що лише недавно отримали остаточний звіт експертів зі стрільби, пише New York Times.

У штаті Нью-Мексико ненавмисне вбивство належить до злочинів четвертого (найнижчого) ступеню тяжкості. Покаранням за такі злочини зазвичай стає штраф або відносно невелике тюремне ув'язнення (до 18 місяців).

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Нещасний випадок з Гатчинс: подробиці

21 жовтня 2021 року Алек Болдуін вистрілив у 42-річну операторку Галину Гатчинс. Відомо, що зброя, яка використовувалася для реквізиту, виявилася зарядженою. Жінку не змогли врятувати.

Сім'я покійної українки подала позов до суду, але нещодавно стало відомо, що позивач і відповідач досягли угоди у цій справі.

Після вбивства Галини Гатчинс знімальна група Rust зробила заяву у відповідь на звинувачення.

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