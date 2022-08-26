Дівчина розповіла, що з дитинства вчила свого Мішу говорити українською.

Українська актриса Анна Кошмал розповіла, якою мовою говорить її 4-річний син. Так, за словами зірки, Михайла вона з дитинства привчала до державної, тому свої перші слова він говорив саме українською.

В Instagram знаменитість зізналася, що це було їхнє з чоловіком спільне рішення.

"Коли Міша народився, ми з чоловіком вирішили, що його першою і єдиною мовою вдома буде українська. Напевно, це було перше моє свідоме рішення в такому юному віці, і настільки важливе. Повномасштабне вторгнення на нашу землю нас розбудило і назавжди знищило отруйні ілюзії. Шість місяців", - зазначила Кошмал.

Також вона додала, що і сама вже давно перейшла на українську мову.

Нагадаємо, актриса "Сватів" підтримала геноцид українського народу. Інна Корольова, яка зіграла в серіалі Марію Ковальову, заявила, що українцям потрібна психологічна допомога.

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