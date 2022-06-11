Про це розповів колега Тетяни, артист-путініст Станіслав Садальський.

Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла в "Сватах" Валюху, відмовилася їхати в рідне місто Донецьк, яке зараз тимчасово окуповане РФ. Раніше вона планувала виступити там в театрі. Про скасування планів сповістив пропутінський актор Станіслав Садальський, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Про причину скасування поїздки в Донецьк не повідомляється.

"Ми теж з Танею Кравченко хотіли поїхати туди (в Донецьк, - ред), саме за покликом серця. Таня сама з Донецька, а молоді злякалися їхати. Ми з Танею хотіли зіграти, і в Донецькому театрі домовилися", - прокоментував Садальський.

Зазначимо, актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася мільйонам за своєю роллю Валентини Будько в серіалі "Свати" після 24 лютого, коли РФ повномасштабно вторглася в Україну, продовжує працювати в Москві. Також у актриси заплановані гастролі по країні-агресору. Тему війни у себе на Батьківщині зірка замовчує. Сама Кравченко народилася в Донецьку.

У 2015 році актрисі заборонили відвідувати Україну через те, що вона підтримала окупацію Донецької та Луганської областей, а також анексію Криму.

Нагадаємо, героїня "Сватів" Анна Кошмал повернулася додому і заклякла.

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