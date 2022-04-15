Артист зізнався, що відчуває сором і ганьбу за дії, які здійснює зараз Росія в Україні.

Популярний російський актор, якого глядачі знають по ролі Сан Санича в комедійному серіалі "Свати", Олександр Феклістов звернувся до українських колег зі словами солідарності через війну, яку розв'язала РФ.

Звернення знаменитості опублікував російський блогер Рустем Адагамов на особистій сторінці в Twitter.

Артист зізнався, що відчуває сором і ганьбу за дії, які здійснює зараз Росія в Україні. Він зазначив, що пропагандисти намагаються закрити громадянам РФ очі і вуха, проте від усіх правду приховати неможливо.

У відео Феклістов також згадав рідного дядька, який загинув під час Другої світової війни під Києвом.

"Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає, хочу висловити вам слова солідарності. Ми тут в Росії відчуваємо неймовірний сором і ганьбу у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, що терпить зараз Україна... Мій дядько, Валентин Мойсейович, під час Другої світової війни загинув під Києвом. Вірніше, пропав безвісти. Так я не розумію, навіщо ми це повторюємо. Це жахливо боляче і гірко", – підтримав Україну Феклістов.

Також актор згадав виховательку з дитячого садка, яка тиснула на очі дітям, щоб ті заснули під час тихої години. Він порівняв її з кремлівськими рупорами, які змушують росіян повірити в їх "правду".

"Знаєте, колись в моєму дитинстві, в дитячому садку, була вихователька, яка, якщо ти не засинав в тиху годину, дуже сильно тиснула тобі на очі, щоб ти заснув. Ну ось з 24 лютого нам намагаються закрити не тільки очі, але і вуха. Проте ми чуємо і бачимо ваше горе і висловлюємо свою солідарність... Ми з вами", - висловився артист.

Зазначимо, на відміну від Федора Добронравова, головного героя "Сватів", який виступав за окупацію Криму, Феклістов ще в 2014 році підтримав Україну. Тоді він підписав лист "Ми з вами" на знак солідарності з українцями.

Зараз багато російських зірок висловлюються проти війни в Україні і засуджують режим Путіна. Водночас є й ті, хто підтримує російського диктатора. Приміром, російський співак Сергій Лазарєв, який 24 лютого розмістив у соцмережах публікацію про війну, а незабаром її видалив, зрікся слів на підтримку України. Більш того, артист підкреслив, що пишається своїм громадянством і щиро любить батьківщину.

А російська актриса Юлія Меньшова поскаржилася, що "життя в Росії накрилося мідним тазом".

Вас також можуть зацікавити новини: