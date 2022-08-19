Таку заяву музиканти зробили у своєму Instagram-блозі.

Український музичний гурт "Антитіла", фронтменом якого є Тарас Тополя, зробив заяву. Так, музиканти беруть на піклування дітей, чиї батьки загинули на фронті. Артисти будуть фінансово допомагати їм до тих пір, поки ті не досягнуть повноліття.

"Папи повернуться додому, але історіями в книгах, в назвах вулиць, повернуться вже спогадами і сльозами в думках і серцях дітей. Більше ніколи не обіймуть, не дадуть важливої поради, не будуть поруч у важливий момент. Така ціна свободи, яку платимо всі ми, яку платять наші діти, які стали мимовільними учасниками цієї кривавої війни", - прокоментував Тарас Тополя, виконуючий на передовій роль парамедика.

Щоб якось підтримати дітей, які осиротіли через російських окупантів, артисти разом з бійцями 130 батальйону вирішили фінансово їм допомагати.

"У деяких сім'ях загиблих військових по четверо дітей. Ми будемо шукати можливості, щоб задовольнити їхні потреби і хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ Антитіла, наших друзів і партнерів буде присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їх майбутнього", - додав Тарас.

Нагадаємо, "Антитіла" випустили англомовну версію хіта "Hello" і показали в кліпі зруйновану Україну.

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