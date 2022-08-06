Пісня стане саундтреком до серіалу ВВС про війну в Україні.

Вперше після спільної музичної роботи з Едом Шираном група "Антитіла" випустила пісню. Це англомовна версія хіта "Hello" (українська була представлена в 2019 році, - ред). Артисти кажуть, що слова були написані ще кілька років тому, але зараз їх переписали під нові реалії.

"Ми створили англійську версію пісні "Hello" майже одночасно з українською. Але нова реальність змусила переосмислити цю пісню, тому протягом війни в Україні у неї з'явилася нова лірика. Слова створювалися на передовій. Сьогодні композиція набула інших смислів, якими ми хочемо поділитися зі світом. Цією піснею ми кричимо словами про справедливий, в першу чергу для України, мир, а також про ті незворотні наслідки, які спричинить війна, якщо людство не зупинить агресора. З глибоким переконанням, що ці переживання близькі кожній людині на нашій планеті, кожній людині, яка хоче, щоб життя, мир і справедливість восторжествували. Ми написали цю пісню як звернення до людства. Ми звертаємося до кожного громадянина вільного демократичного світу і впевнені, що нас почують", - сказав фронтмен музичного колективу Тарас Тополя.

Кадри руйнувань, які показані в кліпі, були зняті на Харківщині - саме там члени групи несуть службу, рятуючи людей в ролі парамедиків.

Повідомляється, що композиція "Hello" стане саундтреком фільму BBC про війну на Україні.

Нагадаємо, група "Антитіла" на честь Дня батька присвятила свою пісню "У книжках" загиблим на війні батькам.

Вас також можуть зацікавити новини: