12 травня в Турині пройшов другий півфінал Євробачення 2022. Україна не виступала, проте нашу країну підтримували інші учасники.
Наприклад, конкурсант від Грузії Circus Mircus в кінці свого виступу вимовив відому антивоєнну фразу "Make love, not war", яка дослівно перекладається як "Займайтеся любов'ю, а не війною".
Естонець Stefan, чекаючи результатів голосування в "грін-румі", причепив до свого піджака синьо-жовту стрічку.
Чеська група We Are Domi також підтримали Україну.
Під час очікування результатів голосування один з членів делегації був у білій футболці з написом "No War" ("Ні війні").
Нагадаємо, путинист Кіркоров знову опинився на Євробаченні. Раніше його візит (попри заборону) на перший півфінал вже наробив галасу в мережі. На Кіркорова обрушилася війна хейту навіть від співвітчизників.