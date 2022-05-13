Представники цих країн вирішили привернути увагу до війни в Україні.

12 травня в Турині пройшов другий півфінал Євробачення 2022. Україна не виступала, проте нашу країну підтримували інші учасники.

Наприклад, конкурсант від Грузії Circus Mircus в кінці свого виступу вимовив відому антивоєнну фразу "Make love, not war", яка дослівно перекладається як "Займайтеся любов'ю, а не війною".

Естонець Stefan, чекаючи результатів голосування в "грін-румі", причепив до свого піджака синьо-жовту стрічку.

Чеська група We Are Domi також підтримали Україну.

Під час очікування результатів голосування один з членів делегації був у білій футболці з написом "No War" ("Ні війні").

Нагадаємо, путинист Кіркоров знову опинився на Євробаченні. Раніше його візит (попри заборону) на перший півфінал вже наробив галасу в мережі. На Кіркорова обрушилася війна хейту навіть від співвітчизників.

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