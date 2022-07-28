Таке бажання висловив депутат фракції "Справедлива Росія - За правду" Дмитро Кузнєцов.

Депутат фракції "Справедлива Росія - За правду" Дмитро Кузнєцов звернувся до керівника ФСБ Олександра Бортнікова з проханням заборонити в'їзд групі "Бі-2" в Росію.

Про це повідомляє ТАСС.

Кузнєцов зазначив, що учасники групи займають антиросійську позицію. Він додав, що група відсторонила від роботи кількох співробітників, що підтримують "спецоперацію".

Зазначимо, російська рок-група "Бі-2" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну опублікувала чорний квадрат і написала "Ні війні". Однак незабаром даний пост було видалено.

У квітні 2022 року вони відмінили запланований на травень концерт в Києві і запропонували слухачам приїхати на їх концерт в Лужниках.

Пізніше вони відмовилися від виступу в Омську 28 квітня на стадіоні СК "Червона зірка" через плакат "Zа президента".

Також російська влада склала "чорний список" російських музикантів, концерти яких визнані небажаними. А все тому, що вони засудили війну в Україні.

Серед неугодних опинилися Андрій Макаревич ("Машина часу"), Борис Гребенщиков ("Акваріум"), Валерій Меладзе, Максим Покровський (Ногу звело!"), група "Бі-2", популярні репери Face і Моргенштерн і багато інших.

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