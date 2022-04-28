Російський гурт поскаржився на інформатаки з боку ЗМІ.

У російському місті Омськ гурт "Бі-2" скасувала концерт через банер "Za президента".

Організатори спочатку завісили банер чорним полотном, але керівництво майданчика попросило прибрати тканину, і після цього музиканти поїхали, дізналося видання "Подъем" у спорткомплексі "Червона зірка", де мав відбутися концерт.

За відомостями видання, "артисти приїхали та поїхали".

"...Хто організовував, той завішував банер. Тут не тільки адміністрація спорткомплексу була присутня. Не зійшлися. І вони просто поїхали. Ми тільки надаємо майданчик", - поділилися в спорткомплексі.

На сторінці "Бі-2" у Facebook йдеться, що гурту не дали провести концерт в Омську, і тому його довелося скасувати.

"...У місто ми прилетіли за добу до концерту, встигли провести саундчек (налаштування обладнання - Ред.) і були готові починати виступ - проте нам не дали провести концерт, його довелося скасувати", - наголошується в повідомленні.

У "Бі-2" додали, що цю подію можуть використовувати для продовження інформатаки, якій гурт в ЗМІ піддається протягом останнього тижня.

"...Ми розцінюємо цю ситуацію як продовження нападок на гурт і на наших шанувальників... ми обов'язково проконтролюємо, щоб всі гроші нашим шанувальникам були повернуті", - підкреслюється в пості.

Концерт "Бі-2" в Омську мав відбутися 28 квітня о 19:00 (22:00 за Києвом), і глядачів не попередили про скасування заходу, повідомив "Вечерний Омск".

"...Нам нічого не пояснили, натовпи... просто стояли та чекали понад 40 хвилин. Хтось сказав, що дзвонили на вахту, там відповіли, що концерту не буде, потім хтось вийшов і сказав щось про ненадання майданчика",- поділилася одна з глядачок.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого, на техніці окупантів були намальовані латинські літери "Z" та "V", в нашій країні та на Заході їх вважають символом широкомасштабної агресії.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "Бі-2" в соцмережі опублікувала чорний квадрат і написала "Ні війні". Незабаром антивоєнний пост був видалений.

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