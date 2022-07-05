Деякі російські артисти з перших днів війни засуджують кровопролиття в нашій країні, тому українці їм дуже навіть раді.

Війна в Україні триває вже п'ять місяців. Вона принесла страждання, руйнування, біль кожному українцю. Російська армія і диктатор Путін не щадять нікого, а відкрито засуджувати війну на вулицях російських міст - заборонено. Хто порушив - той персона нон-грата, та й тюремний термін ще ніхто не скасовував.

Але навіть за таких умов знайшлися усвідомлені російські артисти, які покинули свою Батьківщину через розв'язану в Україні війну і засудили кровопролиття.

Так, в Україні з'являється "білий список" російських артистів. Кому дозволять відвідувати Україну і за які заслуги? Публічні виступи, концерти на підтримку України чи висловлювання? Про це розповіли журналісти програми "Гроші".

Макс Покровський, соліст групи "Ногу звело!", випустив кілька кліпів на підтримку України, де заявив, що наша країна - це його друга половина. Також він неодноразово згадував про розбомблені окупантами міста - Маріуполь, Бучу, Харків та інші.

Максим Галкін не тільки засуджує війну в Україні, а й збирає гроші на своїх концертах для допомоги біженцям. Він неодноразово закликав зупинити вбивчу війну в нашій країні. При цьому Галкін каже, що любить Росію, тому що це його Батьківщина, але жити в таких умовах і з диктатором Путіним - неможливо.

Монеточка під час свого виступу прочитала вірш присвячений символіці "Z": "Знають діти з малих років, що таке буква "Z". Адже не знати таке нерозумно, буква "Z" - це Zал*па!"

Також в "білий список" артистів, яким будуть раді в Україні, увійдуть Oxxxymiron, Noize MC, Face, ДДТ, "Машина часу" і Борис Гребенщиков.

При цьому, крім проведення антивоєнних концертів, російським артистам, які бажають потрапити на ротацію на радіо в Україні, потрібно буде подати декларацію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Noize MC на концерті в Ташкенті згадав Бучу, Маріуполь і Київ.

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