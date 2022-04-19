Мінським слухачам запропонували приїхати на московський концерт.

У зв'язку з вторгненням РФ в Україну, група "Бі 2" скасувала раніше запланований на травень концерт у Києві. Прес-служба групи "Бі-2" повідомила про скасування концерту в Києві 21 травня 2022 року.

Зараз можна здати квитки і повернути гроші. Також музиканти повідомили, що концерт в Білорусі переноситься на 2023 рік.

Про це сказано на офіційному сайті групи.

Зазначимо, російська рок-група "Бі-2" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну опублікувала чорний квадрат і написала "Ні війні". Однак незабаром даний пост був видалений.

Нагадаємо, співачка Аліна Гросу вперше за довгий час показала маму і молодшого брата.

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