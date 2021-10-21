Співачка боялася тоді щось розповісти мамі.

Опальна співачка Анна Сєдокова написала в Instagram щемливий пост, в якому зізналася, що в 8 років її ледь не зґвалтував вітчим.

Виявляється, що рідний батько Анни пішов від них з мамою, коли дівчинці було всього два роки. Через якийсь час у мами з'явився новий чоловік, але він так і не зміг полюбити Сєдокову як рідну дочку.

"Мене лаяв тільки мамин хахоль, який в 8 років намагався мене зґвалтувати і приходив вночі з маминої кімнати до мене. А я боялася подавати звук, адже тоді мама прокинеться і теж мене насварить", - написала співачка.

Відзначимо, це не єдиний випадок, коли Анна Сєдокова страждала через чоловіка. Її колишній чоловік, футболіст Валентин Белькевич зраджував їй, попри те, що зірка народила йому дочку Аліну.

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Співачка здобула популярність в Україні в 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Через два роки про неї дізналися всі, телезірка стала солісткою культового колективу "ВІА Гра". Тоді склад групи журналісти називали золотим, адже саме тоді Меладзе написав свої найкращі хіти: "Три річки і океан", "Не залишай мене, коханий", "Убий мою подругу" та інші.

Незабаром Сєдокова покинула групу і зайнялася сольною кар'єрою. За цей час вона випустила три альбоми, знялася в декількох картинах і навіть відкрила власний бізнес.

Що стосується особистого життя, то Сєдокова була заміжня тричі. Вперше вона вийшла заміж в 2004 році за футболіста Валентина Белькевича. У цьому союзі народилася дочка Аліна.

Другим її чоловіком виявився бізнесмен Максим Чернявський. 19-го липня 2011 року вона народила дочку Моніку. Про батька молодшого сина Гектора відомо мало. У мережі активно пишуть, що ним виявився російський бізнесмен Артем Комаров, але Сєдокова намагається не коментувати минуле.

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Автор: Діана Могилєвич