Днями відома блогерка Аліна Шаманська заявила про розлучення із зіркою "Кварталу 95" Русланом Ханумаком. Навколо цієї події не вщухають скандали.

Зірка "Кварталу 95" Руслан Ханумак опублікував у своєму Instagram-блозі фрагмент інтерв'ю Слави Дьоміна з тарологом Людмилою Хомутовською. Ведучий запитав, чи правда, що Ханумак зрадив Шаманській. Хомутовська кинула кілька карт і сказала, що це правда. Руслан обурений, що його особисте життя обговорюють в такому ключі.

"Я пообіцяв собі більше не відкривати цю тему, але є одне "але". І таке "але", що у мене навіть немає слів. Це Слава Дьомін і картяр. Але якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проект і всі твої гості - це повне дно. Чувак, ти ж теж лисий і теж з бородою. Ми ж так не робимо!", - емоційно сказав Руслан Ханумак.

Ханумак і Шаманська: подробиці розлучення

Нещодавно стало відомо про те, що Руслан Ханумак і Аліна Шаманська розлучаються. Аліна заявила, що розрив стався за її ініціативи, оскільки Руслан нібито їй зраджував. Дівчина зазначила, що останньою крапкою в їхніх стосунках стало відео, де Ханумак весело проводить час з блогеркою Анною Алхім.

Відео дня

Зазначимо, Аліна і Руслан познайомилися в 2016 році на зйомках проекту "55 на 5". У 2017 році пара одружилася. У цьому ж році у них народився єдиний син Артур.

Нагадаємо, Аліна Шаманська викрила у брехні екс-чоловіка Руслана Ханумака.

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