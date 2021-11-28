Психолог проекту каже, що переможцем стане Дмитро Шевченко.

5 грудня відбудеться фінал романтичного шоу "Холостячка 2". Головна героїня Злата Огнєвіч вибере одного чоловіка з трьох, з яким буде будувати стосунки поза проектом.

На серце співачки претендують Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Після того як Злата познайомила чоловіків зі своєю сім'єю і попрощалася з Максом Тарапатою, відбувся випуск пост-шоу "Як вийти заміж". Там психолог Вікторія Люборевич-Торхова зазначила, що переможцем може стати Дмитро Шевченко.

До слова, учасник також поспілкувався з ведучим шоу Григорієм Решетником по відеозв'язку. Після цього в мережі з'явився запис їхньої розмови, де Дмитро зізнається, що вже переїхав зі Львова до Києва. Відзначимо, на проекті він говорив, що якщо зі Златою у них зав'яжуться стосунки, то він не проти переїзду.

Нагадаємо, за крок від фіналу проект покинув Макс Тарапата. При цьому повернувся фаворит головної героїні, "психолог з татуюваннями" Роман Свечкоренко.

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Автор: Діана Могилєвич