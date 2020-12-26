Можливо, Еллерт вирішив пожартувати над своїми дописниками.

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт заінтригував шанувальників новим постом зі своєю коханою Ксенією Мішиною.Читайте також"Холостяк-11": хто став новим героєм шоу (фото)

Його він розмістив на своїй сторінці в Instagram в stories. На фото Ксенія з'явилася з кругленьким животом, в який Еллерт її цілує.

"Вчора на пост-шоу забули де про що розповісти", - підписав фотографію переможець "Холостячки".

Цілком можливо, що це такий жарт від пари.

Життя після "Холостячки": чи разом Мішина й Еллерт

Актриса Ксенія Мішина зізналася, що після проекту "Холостячка" вони з Олександром Еллертом разом. Пара живе разом.

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Автор: УНІАН