Співачка вперше розповіла про стосунки, які принесли їй чимало болю.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про свого екс-бойфренда, який підіймав на неї руку.

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Про це повідомляє ЖВЛ.

За словами Злати, в студентські роки вона почала зустрічатися з хлопцем, з яким мріяла створити сім'ю. Вони були у відносинах близько трьох років, але успіхом вони так і не закінчилися.

Також співачка розповіла, що вони часто сварилися, влаштовували італійські пристрасті і навіть били посуд. У момент однієї з таких сварок екс-бойфренд Злати вдарив її по обличчю. І тоді вона вирішила раз і назавжди закінчити ці відносини.

Однак молодий чоловік кілька разів намагався повернути співачку, але вона так і не змогла його пробачити. І ось зараз Огнєвіч йде на романтичне реаліті-шоу "Холостячка", де сподівається знайти своє справжнє кохання.

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Автор: Діана Могилєвич